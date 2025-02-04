جواو فيليكس يصل إيطاليا للتوقيع مع ميلان

وصل البرتغالي جواو فيليكس مساء الإثنين، إلى إيطاليا لإتمام صفقة انضمامه إلى إيه سي ميلان الإيطالي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ميلان بصدد الإعلان عن التعاقد مع جواو فيليكس

وسيخضع جواو فيليكس صباح اليوم الثلاثاء للفحص الطبي قبل أن يوقع عقود انضمامه إلى العملاق الإيطالي.

وكشفت تقارير صحفية، أن ميلان توصل لاتفاق مع تشيلسي على التعاقد مع الجناح البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

وانضم جواو فيليكس إلى صفوف البلوز في الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من أتلتيكو مدريد، بمقابل 50 مليون يورو.

وخاض الجناح البرتغالي البالغ من العمر 25 عامًا مع البلوز، 20 مباراة بكافة المسابقات، سجل 7 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.