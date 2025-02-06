مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

القادسية ضد الرائد، في تمام الساعة 5.05 مساء - على قناة SSC EXTRA 2 SD

الشباب ضد الخليج، في تمام الساعة 5.20 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة SSC EXTRA 1 SD.

التعاون ضد الاتحاد، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة SSC1 HD

مباريات اليوم ريال مدريد وليلة كروية ساخنة..مواجهات نارية في كبرى البطولات الاوربية

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي المسئولة بشكل حصري، عن إذاعة مباربات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي داخل الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

الدوري السعودي دوري روشن الاتحاد أهلي جدة القادسية التعاون الخليج

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