مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

القادسية ضد الرائد، في تمام الساعة 5.05 مساء - على قناة SSC EXTRA 2 SD

الشباب ضد الخليج، في تمام الساعة 5.20 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة SSC EXTRA 1 SD.

التعاون ضد الاتحاد، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة SSC1 HD

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين

وتعد شبكة قنوات ssc sports السعودية، هي المسئولة بشكل حصري، عن إذاعة مباربات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي داخل الشرق الاوسط وشمال افريقيا.