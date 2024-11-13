الأهلي يمنح أشرف داري راحة شهرية لتفادي تفاقم إصابته

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أفاد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن اللاعب الدولي المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، سيحصل على راحة لمدة شهر بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، وذلك لتفادي تفاقم حالته.

وكان داري قد أصيب في كاحله أثناء معسكر منتخب المغرب في سبتمبر الماضي خلال التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، قبل أن تتجدد إصابته مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

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ومنذ انضمامه إلى صفوف الأهلي في 28 أغسطس 2024، لم يشارك داري سوى في جزء من مباراة الفريق أمام العين الإماراتي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال، ليصاب مجددًا في الكاحل ويغيب عن الفريق مرة أخرى.

 

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