عاجل.. وكيل شريف يفجر مفاجأة حول عودة اللاعب إلى الأهلي في يناير

قال سيد مصطفى وكيل محمد شريف لاعب الخليج السعودي، إن من البداية مع رحيل محمد شريف عن النادي الأهلي وخروجه من الباب الكبير، تنتشر كل فترة أخبار عن عودة اللاعب إلى مصر مجددًا.

وكيل شريف يكشف حقيقة عودته إلى الأهلي

وتابع سيد مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" كل تلك الأخبار بتكون اجتهادات وأحاديث وكلاء ولكن لا يوجد أي شئ رسمي".

وأضاف:" محمد شريف رحل عن الأهلي لأنه لم يكن يشارك بصورة أساسية وكان يطمع في العودة لمنتخب مصر لذلك قرر الرحيل إلى الخليج".

وأردف:" محمد شريف صعب يعود إلى الدوري المصري في الوقت الحالي، وأي لاعب بيتخذ قرار الخروج من النادي الأهلي تكون عينه على تحديات جديدة وتأمين لمستقبله".

