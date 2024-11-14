خالد عيد يمدح لاعبي طنطا بعد الفوز على الترسانة

الفجر الرياضي
خالد عيد
خالد عيد

وجة خالد عيد مدرب طنطا، الشكر للاعبي الفريق بعد الأداء الفني المميز اليوم أمام الترسانة والذي ترجم بهدف لصالح طنطا في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع من الشوط الثاني.

خالد عيد يشيد بلاعبي طنطا

حيث أشاد عيد بروح اللاعين ومساندة جمهور طنطا الذي سافر إلى القاهرة لمساندة الفريق.

كما وجة عيد الشكر لمجلس إدارة النادي ولجنة الكرة علي مساندتها الكاملة له وللجهاز الفني.

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وقد حقق طنطا الفوز على الترسانة بهدف نظيف، تسبب فيه لاعب الفريق شريف الفقي بخطأ من مدافع الشواكيش وذلك في الدقيقة ٩٦ من المباراة ليرفع طنطا رصيدة إلى خمس نقاط.

الشوط الثانى الشواكيش طنطا خالد عيد جمهور

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