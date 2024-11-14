خالد الغندور: الجزيري يتعهد بالتركيز مع الزمالك.. ورد من جوميز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الساعات الماضية شهدت احاديث مطولة بين الدولي التونسي سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوزيه جوميز.


وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الجزيري وعد جوميز بفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة لا توجد بها كسل ولا عدم تركيز".

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وأضاف:" الجزيري قال لجوميز أيضًا إنه سيرى شكل مختلف خلال الفترة الجاية وكان رد جوميز بأن الملعب هو الفيصل وإنه يثق في قدراته يعلم إنه يمتلك الكثير ليقدمه للفريق".

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