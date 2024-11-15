تشكيل منتخب كاب فيردي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن بيدرو بيرتو المدير الفني لمنتخب كاب فيردي، عن تشكيلة لاعبيه  فريقه لمواجهة نظيره منتخب مصر في الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وجاء تشكيل كاب فيردي ضد منتخب مصر كالتالي:

  • حراسة المرمى: برونو ميجيل
  • خط الدفاع: روبرتو كارلوس – لوجان كوستا – ستيفين موريرا
  • خط الوسط: جواو باولو – جاميرو مونتيرو – ديروي دوارتي – كيفين جونسفالس
  • خط الهجوم: جيوفاني كابرال – جيلسون تافاريس – ريان مينديش.
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تشكيل منتخب مصر امام كاب فيردي في تصفيات الأمم الافريقية والقنوات الناقلة

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مباراة كاب فيردي تأشيرة محمد ربيعة لبوابة الظهور الدولي مع منتخب مصر

وتقام هذه المواجهة اليوم بعدما حسم الفراعنة التأهل برصيد 12 نقطة قبل جولتين من انتهاء التصفيات.
 

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