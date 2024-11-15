بيان رسمي من مديرية الصحة بدمياط حول حالة اللاعب محمد شوقي

الفجر الرياضي
محمد شوقي
محمد شوقي

أصدرت مديرية الصحة بدمياط بيان رسمي بشآن آخر تطورات محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ والذي تعرض للإصابة، حيث توقف على إثرها عضلة القلب.

وأكدت أنه تم تقديم كافة الرعاية الصحية للاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم بمستشفى الزرقا المركزى بمحافظة دمياط.

وجاء بيان مديرية الصحة بدمياط على النحو التالي:

"تم استقبال اللاعب باستقبال المستشفى والذي وصل بزرقة شديدة وتوقف قلب اللاعب وتم عمل إنعاش قلبي رئوي فاستجاب اللاعب بعد ١٥ دقيقة ثم حدث توقف بالقلب مرة أخرى وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة ٣٠ دقيقة واستجاب اللاعب وتم عمل صدمات كهربائية ووضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة.

كما تم عمل الأشعات اللازمة ( عادية - تليفزيونية - ايكو ) وكذلك عمل التحاليل ( صورة الدم - غازات الدم - تحاليل كلى ) مع عمل رسم قلب وخريطة للسوائل.

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وأثبتت التحاليل وجود فشل تنفسي مع زيادة الحموضة بالدم وتأثر الكلى وارتفاع تحاليل وظائفها مع ارتفاع انزيمات القلب وتبين بعد رسم القلب والايكو وجود جلطة بالقلب وتم إعطاؤه العلاج اللازم لمثل هذه الحالات.

وعُرض اللاعب على أخصائي المخ والأعصاب واستشاري القلب والصدر للتقييم، حتى اللحظة فإن التقييم العام للحالة حرجة للغاية".

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