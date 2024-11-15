مينديز يتعادل لمنتخب كاب فيردي أمام الفراعنة في الشوط الثاني بتصفيات أمم إفريقيا

أدرك لاعب منتخب كاب فيردي ريان مينديز التعادل في الدقيقة ال63 من عمر الشوط الثاني في شباك منتخب مصر، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

وتقدم لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم طاهر محمد طاهر حينما أحرز هدف التقدم في الدقيقة ال31 من عمر الشوط الأول في شباك كاب فيردي لينهي الشوط الأول بتقدم للفراعنة.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، برصيد 12 نقطة جمعهما من 4 مباريات، محققًا العلامة الكاملة بالفوز على موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.



وجاء تشكيل كاب فيردي ضد منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: برونو ميجيل

خط الدفاع: روبرتو كارلوس – لوجان كوستا – ستيفين موريرا

خط الوسط: جواو باولو – جاميرو مونتيرو – ديروي دوارتي – كيفين جونسفالس

خط الهجوم: جيوفاني كابرال – جيلسون تافاريس – ريان مينديش.

تشكيلة منتخب مصر لمباراة كاب فيردي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - حمدي فتحي - محمد ربيعة - أحمد عيد

خط الوسط: محمد شحاتة - محمود صابر - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل - طاهر محمد طاهر.