الزمالك يتغلب على الجزيرة في دوري المحترفين لليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره الجزيرة  بنتيجة  38 - 29 في المباراة التي جمعتهما على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من المرحلة الأولى لدوري المحترفين.

نتيجة مباراة الزمالك والجزيرة في دوري اليد

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 19 - 11  ، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 38 - 29.

txt

سيدات الزمالك للطائرة يكتسحن المعادي بثلاثية نظيفة في افتتاح الدور الثاني للدوري الممتاز

txt

عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".
 

أبناء ميت عقبة أحداث المباراة الزمالك والجزيرة الزمالك دوري المحترفين دوري اليد كوماندوز مباراة الزمالك نتيجة مباراة الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

كولر يسعى لتجهيز مهاجمي الأهلي استعدادًا للتحديات المقبلة

كولر يضع خطة للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الفراعنة في صدارة المجموعة ..مصر تتعادل مع الرأس الأخضر (1-1) في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل.. ضبط 180 لتر من " مخدر اغتصاب الفتيات GHP " بقيمة 145مليون جنيه

تعادل مصر وكاب فيردي..ملخص وأهداف مباراة منتخب مصر اليوم ضد كاب فيردي (فيديو)

تعرف على تفاصيل مسلسل "عايشة الدور " لـ دنيا سمير غانم

وكيل كولر يكشف موقف السويسري من العروض الحالية.. ومستقبله مع الأهلي

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مواعيد مباريات اليوم السبت في تصفيات كأس الأمم الأفريقية