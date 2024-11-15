عاجل.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام النصر الليبي في اعتزال خالد حسين

الفجر الرياضي
غرفة ملابس الزمالك
غرفة ملابس الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض  به فريقه مباراة النصر الودية المقرر لها بعد قليل باستاد شهداء بنينا، في اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد صبحي.
  • خط الدفاع: محمد عاطف – جيفرسون كوستا – أحمد رفاعي – أحمد محمود.
  • خط الوسط: زياد كمال – سيف فاروق جعفر – مهاب ياسر.
  • خط الهجوم: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – حسام أشرف – كونراد ميشالاك.
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ماذا قال أحمد مجدي والمكشر في مؤتمر مباراة الزمالك والنصر الليبي؟

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الزمالك يستعد لمواجهة النصر الليبي في اعتزال خالد حسين وسط استقبال حافل

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمود بنتايج وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي وسيدي ندياي وناصر منسي وسيف الجزيري.

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