ماذا قال أحمد مجدي والمكشر في مؤتمر مباراة الزمالك والنصر الليبي؟

أقيم منذ قليل المؤتمر الصحفي لمباراة اعتزال اللاعب الليبي خالد حسين، وهي المباراة التي تجمع بين فريقي النصر الليبي والزمالك المصري على ملعب شهداء بنينا الدولي.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والنصر الليبي في اعتزال خالد حسين

قدم المؤتمر الإعلامي رامي المنصوري، بحضور نخبة من وسائل الإعلام المصرية والعربية، ومن أبرز الحضور رئيس نادي النصر الليبي عبدالرحمن الزيد وأحمد سليمان نائب رئيس نادي الزمالك.

وقال أحمد مجدي مدير الكرة بنادي الزمالك، تلقينا دعوة كريمة من نادي النصر، وحقيقة منذ وصولنا إلى بنغازي نشعر بأجواء مميزة جدا، ولمسنا حب الجمهور الليبي لنادي الزمالك، وسعداء جدا بالتواجد في ليبيا وسط أجواء احتفالية بلاعب كبير بقيمة خالد حسين.

أضاف مجدي، أن هناك 5 لاعبين في منتخبات مصر، ولم يشاركوا في المباراة لارتباطهم بالمنتخبات المصرية المختلفة.

فيما أكد محمد المكشر مدير الكرة بنادي النصر الليبي، إنهم فخورين بمشاركة نادي الزمالك في المباراة الودية التي تقام اليوم بمناسبة اعتزال خالد حسين، مشيرا أن هناك توأمة بين الناديين وسيقام قريبا تدريبات ومعسكرات مشتركة، وأضاف إن نادي الزمالك هو بطل السوبر المصري ولذلك تم اختياره للمشاركة في المباراة.