أول تعليق من مدرب سيدات الزمالك بعد الفوز على مودرن سبورت

الفجر الرياضي
الزمالك - كرة قدم
الزمالك - كرة قدم نسائية

أعرب عادل حسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادته بعد الفوز المستحق على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

عادل حسين: لاعبات الزمالك قدموا أداءً فنيًا متميزًا

وأكد عادل حسين، أن لاعبات الزمالك قدموا أداءً فنيًا متميزًا، ونجحوا في تنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة بكل دقة، كذلك ظهروا بشكل بدني جيد.

وأضاف، أن الفوز على مودرن سبورت أعادت الزمالك مرة أخرى إلى الثلاثة الكبار في جدول الترتيب، بعد الخسارة السابقة من وادي دجلة.

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وأشار المدير الفني، إلى أن الهدف هو مواصلة التركيز والعمل بكل قوة لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، للتواجد في مقدمة الدوري، من أجل الهدف الأسمى وهو التتويج بلقب البطولة.
 

الدوري الممتاز الكرة النسائية المدير الفني للفريق اليوم الجمعة بطولة الدوري الممتاز نادي الزمالك مودرن سبورت

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