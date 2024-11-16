حكمت الدائرة الثانية جنايات بمحكمة مرسي مطروح، بمعاقبة لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه مع ايقاف التنفيذ 3 سنوات.

يأتي ذلك في واقعة اتهامه بالقيادة تحت تأثير جوهر الحشيش المخدر وقتل الأمين الراحل السيد الشبكي عن طريق الخطأ على طريق الساحل الشمالي.

حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه

كما تقرر إلغاء رخصة قيادة اللاعب في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.

وكانت جلسة المحاكمة السابقة شهدت حضور الورثة الشرعيين للمجني عليه، السيد أحمد السيد، ضحية الحادث، والإقرار أمام المحكمة بالتصالح مع " فتوح "، وترك الخصومة في الحق المدني.

