القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

الفجر الرياضي
الجزائر
الجزائر

يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة محاربي الصحراء عن القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد ليبيريا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024-2025.

ويحتضن ملعب "حسين أيت أحمد"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي الجزائر وليبيريا اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الجزائر ضد ليبيريا اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يمكنكم مشاهدة مباراة الجزائر ضد ليبيريا مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، كما يمكنكم مشاهدتها عبر القناة الأرضية الجزائرية.

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