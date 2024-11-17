مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

الفجر الرياضي
دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الأوروبية عن مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية من أجل متابعة نجومهم المفضلين والعالمين في البطولة التي يتابعها الكثيرون على مستوى العالم تحديدا في العالم العربي.

تمكن منتخب إسبانيا من التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في الموسم قبل الماضي على حساب منتخب كرواتيا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين والوصول لركلات الجزاء.

سوف تقام اليوم ثماني مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي يتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولة في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024

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ويستعرض الفجر الرياضي أبرز مباريات دور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية...

- النرويج وكازاخستان الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- النمسا وسلوفينيا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- إنجلترا وأيرلندا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- اليونان وفنلندا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- بلجيكا وإسرائيل الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

- إيطاليا وفرنسا الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر

دوري الأمم الأوروبية النمسا إنجلترا اليونان النرويج

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