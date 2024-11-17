مدرب منتخب المجر يغادر المستشفى بعد تعافيه من وعكة صحية

الفجر الرياضي
المجر
المجر

غادر آدم شالاي، المدرب المساعد للمنتخب المجري المستشفى بعد ساعات قليلة من نقله إليها عقب تعرضه لوعكة صحية على مقاعد البدلاء خلال الخسارة أمام هولندا برباعية مساء السبت في دوري أمم أوروبا.

مدرب منتخب المجر يغادر المستشفى بعد تعافيه من وعكة صحية

وقال متحدث باسم المنتخب المجري لمحطة "إم 4" اليوم الأحد، "لقد قضى الليلة في فندق الفريق ويعود مع الفريق إلى بودابست".

وكتب شالاي، عبر حسابه على منصة "إنستجرام" لتبادل الصور "شكرا لكم على رسائلكم، أنا بصحة جيدة".

وتعرض شالاي لوعكة صحية خلال اللحظات الأولى من المباراة وجرى نقله لمستشفى أمستردام من أجل إخضاعه لفحوصات طبية.

وذكر بيان لاتحاد الكرة المجري "آدم شالاي تعرض لوعكة صحية خلال الدقيقة الأولى من مباراة هولندا مع المجر، لكن حالته مستقرة وواعي".

وأضاف "جرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى أمستردام من أجل فحصه".

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وجرى استئناف المباراة وخسرت المجر أمام هولندا بأربعة أهداف دون رد حيث سجل فوت فيجهورست وكودي جاكبو هدفين من ضربتي جزاء لمنتخب هولندا في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل دينزل دومفريس و تيون كوبمينرس الهدفين الثالث والرابع للطواحين الهولندية.

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