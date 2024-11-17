ناجلسمان يثني على مستوى منتخب ألمانيا

الفجر الرياضي
ناجلسمان
ناجلسمان

أكد يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا أن فريقه يتطور بشكل جيد في أعقاب الفوز الكاسح على البوسنة والهرسك 7 /صفر في دوري أمم أوروبا مساء السبت، لكنه شدد على أن الرحلة مازالت طويلة قبل تحقيق الأهداف المرسومة.

  ناجلسمان يثني على مستوى منتخب ألمانيا

وبعد الخروج بشكل صادم من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022، يبدو أن منتخب ألمانيا بات يظهر بشكل جيد مرة أخرى.

وخرج منتخب ألمانيا من دور الثمانية ليورو 2024 على يد إسبانيا البطلة، في مفاجأة حزينة للماكينات، لكن الفريق يظهر بشكل جيد حاليا قبل تحديات العام المقبل، المتمثلة في الأدوار الإقصائية لدوري أمم أوروبا وتصفيات مونديال 2026.

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لكن ناجلسمان يتحلى بالحذر حينما يصنف فريقه ضمن أقوى منتخبات العالم، موضحا "نحن نقترب، لكن مازلنا بعيدين عن بلوغ أهدافنا".

وأضاف "من الصعب دائما تقييم الأمور لأننا لم نواجه كافة المنافسين، سيكون هناك منافسون أفضل من اليوم، لكن التطور جيد. نحن على الطريق الصحيح، لكنها ما تزال الرحلة طويلة، وهي عملية يجب أن نخوضها".

وبعد الفوز الكاسح على البوسنة والهرسك 7 /صفر، تم سؤال ناجلسمان عن أوجه الشبه بين هذا الفوز، والانتصار التاريخي 7 /1 على البرازيل في المربع الذهبي لمونديال 2014، ورد قائلا "الفوز السابق كان أهم حينها لكن لدينا أيضا الرغبة في اللعب اليوم.

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