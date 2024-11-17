الإسماعيلي يفوز على زد وديًا

الفجر الرياضي
مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي وزد

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على نظيره زد، بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وزد

بدأ الفريق المباراة بتشكيل ضم كل من، أحمد عادل عبدالمنعم، في حراسة المرمى، حاتم سكر، عبدالكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، هشام محمد،  محمد عبد السميع، عمر القط، إريك تراروي، علي الملواني ونادر فرج.

وشارك خلال أحداث اللقاء كل من، مروان حمدي، محمد خطاري، خالد النبريصي ومحمد زيدان.

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افتتح نادر فرج التسجيل للدراويش في الدقيقة 8، بعد تمريرة من إريك تراوري، وسجل مروان حمدي الهدف الثاني، في الدقيقة 90، من ركلة جزاء.

ويواصل الفريق استعداداته، لاستئناف مسابقة الدوري، حيث يلاقي الإسماعيلي نظيره بتروجت، يوم 24 نوفمبر الجاري، على استاد الإسماعيلية.

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