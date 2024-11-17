عاجل.. تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

الفجر الرياضي
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إيطاليا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا وإيطاليا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، وليام ساليبا، لوكاس ديني.

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عاجل.. تشكيل إيطاليا الرسمي أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

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تشكيل فرنسا المتوقع أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

خط الوسط: ماتيو جندوزي، مانو كونيه، أدريان رابيو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، كولو مواني، كريستوفر نكونكو.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة فرنسا ضد إيطاليا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

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