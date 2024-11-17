تعرف على حصاد 4 جولات بالمجموعة 4 بالقسم الثالث

شهدت منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث بالمجموعة التى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر، العديد من الأرقام والظواهر الهامة، حيث شهدت نتائج مباريات الجولة إحراز 15 هدف خلال 6 مباريات، بجولة شهدت تحقيق نتيجة التعادل خلال 3 مواجهات.

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ونجح سيلا فى مواصلة تشبثه بصدارة المجموعة وتحقيق العلامة الكاملة بالانتصار خلال 4 جولات ليوسع الفارق مع اقرب منافسيه جولدن جيت وبنى سويف لأربع نقاط.

ونجح ابو كساة فى تحقق أول فوز له بالمسابقة وذلك بعد تعيين الثنائي على حسن وعلى عبد العظيم بالقيادة الفنية للفريق، فيما عصفت خسارة مركز شباب الواسطى أمام بنى سويف برحيل الجهاز الفنى وتعيين احمد منصور مديرا فنيا للفريق خلال الفترة القادمة.

وتصدر سيلا قائمة الاكثر فوزا خلال 4 مباريات فيما لم تتذوق فرق ابشواى وسمسطا ومطرطارس طعم الفوز حتى الآن، فيما تعرضت مطرطارس للهزيمة خلال 3 مباريات.

وتصدرت فرق ابشواى وعاملين غارب وأعلى الغرق قائمة الاكثر تحقيقا لنتيجة التعادل فى 3 مباريات.

وتصدر خط هجوم سيلا كاقوى خط هجوم بالمجموعة بإحراز لاعبيه 10 اهداف فيما تمثل الأضعف هجوميا فى الثنائي مركز شباب الفيوم ونادى مطرطارس بإحراز هدفين فقط لكلا منهما.

وتصدر سيلا وجولدن جيت قائمة الأقوى دفاعيا حيث سكنت شباك كل منهما هدفين فقط خلال 4 مواجهات فيما تمثل نادى مطرطارس كالأضعف دفاعيا وذلك بعد أن تلقت شباكه 11 هدف.

وكانت مباريات الجولة الرابعة قد شهدت خسارة مركز شباب الفيوم بثلاثية نظيفة أمام شقيقه نادى ابو كساة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ساحة الفيوم، ليتوقف رصيد مركز شباب الفيوم عند 4 نقاط فيما ارتفع رصيد ابو كساة للنقطة 4.

فيما نجح نادى بنى سويف فى تحقيق فوز صعب نتيجة 3/2 على شقيقه مركز شباب الواسطى بديربي قوى، واحرز أهداف بنى سويف كلا من شعبان سيد وكريم نيمار ومحمود رجب فيما أحرز أهداف الواسطى كلا من محمود سعيد وصلاح احمد، وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد طه وعاونه محمد احمد حسين ومصطفى ناصر وياسر سيد مراقب حكام وأكرم عبد المرشد مراقب مسابقات، ليتوقف رصيد مركز شباب الواسطى عند 4 نقاط فيما ارتفع رصيد نادى بنى سويف للنقطة الثامنة.

فيما سقط نادى جولدن جيت فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1 أمام ضيفه مركز شباب سمسطا، ليرتفع رصيد جولدن جيت للنقطة 8 فيما ارتفع رصيد سمسطا لنقطتين.

كما سقط نادى عاملين غارب فى فخ التعادل الإيجابي 2/2 أمام نظيره مركز شباب ابشواى، ليرتفع رصيد عاملين غارب للنقطة 5 فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 3.

ونجح نادى سيلا فى تحقيق فوز بهدف نظيف على شقيقه مركز شباب سنورس، ليرتفع رصيد سيلا للنقطة 12 فيما توقف رصيد سنورس عند 4 نقاط.

وتعادل نادى اهلى الغرق أمام شقيقه نادى مطرطارس بنتيجة 1/1 بملعب مركز شباب سمسطا ، ليرتفع رصيد اهلى الغرق للنقطة 6 فيما ارتفع رصيد مطرطارس لنقطة.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى سيلا 12 نقطة .

2 - نادى جولدن جيت 8 نقاط.

3 - نادى بنى سويف 8 نقاط.

4 - نادى عاملين غارب 6 نقاط.

5 - اهلى الغرق 6 نقاط.

6 - نادى ابو كساة 4 نقاط .

7- مركز شباب الواسطى 4 نقاط.

8 - مركز شباب سنورس 4 نقاط .

9 - مركز شباب الفيوم 4 نقاط.

10 - مركز شباب ابشواى 3 نقاط.

11 - مركز شباب سمسطا نقطتين.

12 - نادى مطرطارس نقطة.