أنباء سعيدة لـ هانز فليك بسبب عودة مهاجم الفريق

الفجر الرياضي
بوابة الفجر


أكد الجهاز الطبي للفريق الاسباني برشلونة عن اقتراب عودة فيران توريس، مهاجم الفريق.

وقد غاب توريس عن للملاعب بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في مباراة ضد ألافيس.

وطال غيابه ما يقرب سبعة إلى ثمانية أسابيع، وسيغيب ايضًا عن مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بريست، لكنه مستعد للعودة للمشاركة في مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني ضد لاس بالماس.

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وقد شارك توريس في تدريبات الفريق ويقترب من الشفاء التام.

ويعتبر عودة توريس خير يسعد لهانز فليك المدير الفني للفريق الكتالوني، بسبب معاناته مع الإصابات خاصة اصابة لامين يامال.

برشلونة القادمة هانز فليك
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