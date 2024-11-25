إدارة مانشستر يونايتد تكثف جهودها لضم نجم لشبونة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشارت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، تكثف جهودها لجلب جيوفاني كويندا من سبورتينغ لشبونة، بناء على طلب المدرب روبن أموريم.

ويخطط اليونايتد لتقديم عرض بقيمة 60 مليون يورو لجلب كويندا بعد بلوغه 18 عامًا.

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و يعتبر اللاعب موهبة مهمة وبارزة كظهير أيمن وشارك في دوري الأبطال.

والجدير بالذكر ان سبورتينغ مستعد للتفاوض حول صفقة، رغم وجود شرط جزائي بعقد اللاعب بقيمة 100 مليون يورو.

وتهدف ادارة النادي لتعزيز صفوف الفريق، بضم كويندا ليكون جزءًا من خطط الفريق المستقبلية.

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