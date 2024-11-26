حمودة: الشناوى ضرب مدافع الاتحاد والحكم تغاضى عن طرده
قال أحمد حمودة نجم المقاولون العرب السابق، إن محمد الشناوي حارس الأهلي اعتدى بالضرب على محمود شبانة مدافع الاتحاد السكندري في لقاء الجولة الثالثة من الدوري.
حمودة: الشناوي كان يستحق الطرد أمام الاتحاد
أضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور: "الحكم تغاضي عن طرد محمد الشناوي بعد ضربه لمحمود شبانة والاتحاد كان يستحق ركلة جزاء في هذه اللعبة".
وواصل: "عرقلة حسين الشحات لاعب الأهلي خارج المنطقة والمارد الأحمر لا يستحق فيها ركلة جزاء".
واختتم حمودة حديثه: "الاتحاد السكندري كان يستحق ركلة جزاء في لمسة يد واضحة على يحيى عطية الله لاعب الأهلي".