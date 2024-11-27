قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء بعد فوز فريقه 0-6 على سبارتا براج، في دوري أبطال أوروبا، إن فريقه يجب أن "يستمر بنفس التواضع كما هو الحال دائما"، كما أشاد بأداء لاعبه خوليان ألفاريز مع الروخيبلانكوس، مؤكدا أنه ينتظر "أفضل ما لديه".

سيميوني: ألفاريز صنع الفارق.. ويجب أن نستمر بنفس التواضع

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "الفوز يسعدني دائما. كلما كان الفريق قادرا على مواصلة اللعب وتسجيل الأهداف مثلما حدث اليوم فبالتأكيد هذا أفضل بكثير. يجب ألا نخرج عن مسارنا وأن نستمر بنفس التواضع كما هو الحال دائما وألا ننسى بعض الأشياء لكي نكون أقوياء ونعلم أننا في كرة القدم نعيش اليوم ونترك هذه المباراة خلفنا".

وأضاف سيميوني "الفارق دائما يكمن في الأهداف. عندما تكون قويا وتسجل الأهداف تظهر الإشادات، وعندما لا تكون قويا وتفشل في التسجيل تتلاشى تلك الإشادات".

ويرى مدرب الأتلتي أن هذه هي ليست أفضل مباراة للفريق بالمسابقات الأوروبية لأنه -حسب قوله- كانت هناك مباريات "مهمة للغاية" للفريق في المسابقات القارية.

وتابع "بدأ الفريق المباراة وهو يدرك جيدا حاجة الخصم للنقاط. سيطرنا على مجريات اللعب منذ البداية، وأضعنا فرصا عدة منها تسديدة جوليانو بالرأس. ومن ثم سجل خوليان هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة. وفي الشوط الثاني، واصل الفريق تألقه وظهرت روح الفريق الواحد لدى جميع اللاعبين".

وأشار سيميوني إلى أن جوليان ألفاريز صنع الفارق في بداية المباراة، مشيدا بمستواه وخبرته التي اكتسبها من خلال مسيرته الناجحة مع ريفر بليت ومانشستر سيتي والمنتخب الأرجنتيني.

وأعرب عن أمله في أن يستمر ألفاريز في التطور مع أتلتيكو مدريد.

كما أشاد سيميوني بأداء كل من أنطوان جريزمان وكوكي ريسوريكسيون، مؤكدا على التزامهما الكامل مع النادي وتقديمهما أفضل ما لديهما في كل مباراة.

وأشار إلى أن كليهما قد بلغ عدد مشاركاته في دوري أبطال أوروبا 100 مباراة.

