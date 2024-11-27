المصري يفوز على أنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، الفوز على نظيره فريق إنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

المصري يهزم إنيمبا النيجيري

وسجل هدفي النادي المصري محمود حمادة نجم الفريق البورسعيدي في الدقائق 6، 76 من عمر اللقاء.

وخاض النادي المصري هذه المباراة بتشكيل كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق أنيمبا النيجري كل من هنري اني لحراسة المرمى، موسيس اديكوي، انوسينت اوكي، أو انا انوه، ايمو اودو لخط الظهر، شيندو اوفيري، عبد الله فاتاي، أكيني اوازي لخط الوسط، نويكي كالو، اسحق ساركي، كليتون جيفتا لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء ناثانيل اسيبي لحراسة المرمى، أكيميدنتشي ايمو، هابي ايزي، جوزيف اتولي، اونياكا، دانيال، باسكال ايزي، سوميري الاليبو، ايفاني.

