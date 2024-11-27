عاجل.. التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

يستعد الفريق الإنجليزي أستون فيلا لمواجهة نظيره الإيطالي يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك.

وكشف تياغو موتا المدير الفني للفريق الإيطالي، عن تشكيل فريقه الرسمي وجاء كالآتي

  • حراسة المرمى: دي جريجوريو.
  • الدفاع: نيكولو سافونا- فيديريكو جاتي- بيير كالولو- أندريه كامبياسو.
  • الوسط: مانويل لوكاتيلي- تيون كوبمينيريس- تورام.
  • الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو- تيموثي وياه- كينان يلدز.
txt

فرديناند يدافع عن صلاح ويفسر تصريحاته الأخيرة

txt

فرانكفورت يتراجع عن قراره ويدرس عروض مرموش

و أعلن اوناي ايمري تشكيل فريق استون فيلا وجاء كالاتي:

  • حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
  • خط الدفاع: ماتي كاش- ديوجو كارلوس- ب أو توريس- لوكاس دين.
  • وسط الميدان: بوباكار كامارا- مورجان روجرز- يوري تيليمانس.
  • خط الهجوم: ليون بايلي- أولي واتكينز- جون مكجين.
الجولة الخامسة أستون فيلا أوناي إيمري دوري أبطال أوروبا فريق استون فيلا يوفنتوس

مواد متعلقة

روبرتسون: لا أرى محمد صلاح حزينا بتواجده في ليفربول

سعر مرموش يُقربه من ليفربول

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

سوسن بدر: فلسطين ولبنان سيظلان قويان وصامدين (خاص)

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ