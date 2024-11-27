عاجل.. التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

يستعد الفريق الإنجليزي أستون فيلا لمواجهة نظيره الإيطالي يوفنتوس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك.

وكشف تياغو موتا المدير الفني للفريق الإيطالي، عن تشكيل فريقه الرسمي وجاء كالآتي

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

الدفاع: نيكولو سافونا- فيديريكو جاتي- بيير كالولو- أندريه كامبياسو.

الوسط: مانويل لوكاتيلي- تيون كوبمينيريس- تورام.

الهجوم: فرانسيسكو كونسيساو- تيموثي وياه- كينان يلدز.

و أعلن اوناي ايمري تشكيل فريق استون فيلا وجاء كالاتي: