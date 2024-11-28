اتحاد كأس الخليج العربي يطلب الاستعانة بحكم مصري في منافسات النسخة القادمة

قام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه ضم الحكم الدولي محمود عاشور إلى قائمة حكام بطولة كأس الخليج العربي.

اتحاد كأس الخليج العربي يطلب الاستعانة بمحمود عاشور

وتنطلق منافسات النسخة السادسة والعشرون من كأس الخليج العربي في الكويت، من 21 ديسمبر 2024 حتى 3 يناير 2025.

يُعتبر محمود عاشور من أبرز حكام الفيديو في القارة الإفريقية، حيث شارك في أولمبياد باريس الصيف الماضي وحظي بأداء مميز، كما شارك في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن مواجهات مثيرة، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات الكويت (البلد المضيف)، قطر، الإمارات، وعمان، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات العراق، السعودية، البحرين، واليمن.