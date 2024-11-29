المرشحون لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2024 من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف لعام 2024، والمعروفة بـ جائزة بوشكاش.

وقد نشر "فيفا" عبر موقعه الرسمي قائمة الأهداف التي تتنافس على الجائزة المرموقة لهذا العام.

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2024

من بين الأهداف المتنافسة على الجائزة، يتواجد ثنائي عربي يشارك في سباق جائزة بوشكاش لعام 2024، وذلك ضمن جوائز ذا بيست.

هدف حسين الهيدوس (المنتخب القطري) في مباراة بلاده أمام الصين في ختام دور المجموعات ببطولة كأس آسيا.

هدف ياسين بنزية (المنتخب الجزائري) في المباراة الودية أمام جنوب إفريقيا التي أقيمت في مارس الماضي.

هدف محمد قدوس (وست هام الإنجليزي) أمام فرايبورج الألماني في الدوري الأوروبي.

هدف أليخاندرو جرناتشو (مانشستر يونايتد) في مرمى إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف فيديريكو ديماركو (إنتر ميلان) في مباراة أمام فروزينوني في الدوري الإيطالي.

هدف دينيس أوميدي (كيتارا سيتي) في مرمى كمبالا سيتي الأوغندي.

هدف والتر بو (لانوس) أمام تيجريس أونال في الدوري المكسيكي.

هدف تيري أنتونيوس (ملبورن سيتي) في مرمى وسيرن سيدني في الدوري الأسترالي.

هدف بول أوناتشو (طرابزون سبور) أمام قوينا سبور في الدوري التركي.

هدف جادين فيلوجين (روثهام يونايتد) في مرمى هال سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

هدف ميشيل تشيريتوس (كوستاريكا) في مرمى هندوراس في تصفيات كأس العالم.