وسام أبو علي يشارك في تدريبات الأهلي صباح اليوم "صور"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بدأ مهاجم الأهلي الفلسطيني، وسام أبو علي، في أداء تدريبات الجري حول الملعب اليوم الجمعة، ضمن برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة في مشط القدم، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في المباريات الدولية.

وسام أبو علي يشارك في تدريبات الأهلي

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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

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إمام عاشور يغيب عن تدريبات الأهلي

هذه الإصابة أبعدته عن المشاركة في المباراة الأخيرة للأهلي أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل 1-1، بالإضافة إلى غيابه عن لقاء ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي في الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2.

وسام-أبو-علي
وسام-أبو-علي

 

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