وسام أبو علي يشارك في تدريبات الأهلي صباح اليوم "صور"

بدأ مهاجم الأهلي الفلسطيني، وسام أبو علي، في أداء تدريبات الجري حول الملعب اليوم الجمعة، ضمن برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة في مشط القدم، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في المباريات الدولية.

وسام أبو علي يشارك في تدريبات الأهلي

هذه الإصابة أبعدته عن المشاركة في المباراة الأخيرة للأهلي أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل 1-1، بالإضافة إلى غيابه عن لقاء ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة البنك الأهلي في الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ضد ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2.