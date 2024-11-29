برنامج تأهيلي مكثف لناصر ماهر بعد إصابته في العضلة الخلفية

وضع الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة برنامجًا تأهيليًا مكثفًا لللاعب ناصر ماهر من أجل تسريعه في العودة إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها.

برنامج تأهيلي مكثف لناصر ماهر

حيث غاب ماهر عن مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي في كأس الكونفدرالية بسبب إصابة في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى إجهاد عضلي شديد خلال مشاركته في مباراة المصري بالدوري.

ويعمل الجهاز الطبي على تجهيز اللاعب في أقرب وقت، بينما يترقب الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز عودة ماهر إلى التدريبات الجماعية، خاصة أنه من العناصر الأساسية في التشكيلة.

وقرر جوميز الدفع بأحمد مصطفى زيزو في مركز صانع الألعاب لتعويض غياب ماهر في مباراة بلاك بولز، التي انتهت بفوز الزمالك 2-0، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في المجموعة.