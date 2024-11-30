خاص| مفاجأة في نسبة إعادة بيع عمر خضر لنادي زد ومنه إلى أستون فيلا

كشف مصدر لـ "الفجر الرياضي" عن وجود بند في عقد اللاعب عمر خضر مع نادي زد يفرض على الأخير دفع نسبة تصل إلى 25% من قيمة إعادة بيعه لأي نادي آخر في المستقبل.

والمفاجأة أن هذا البند لا يتعلق بنادي الزمالك، بل بشركة تسويق خاصة مسؤولة عن تسويق اللاعب، على غرار ما حدث مع انتقال إمام عاشور إلى نادي ميتلاند الدنماركي.

يذكر، أن نادي الزمالك يجري تحقيقا سريا موسعا حول ملابسات اختفاء عقود انتقال ناشئه عمر خضر إلى نادي زد واختفاء كل ما يتعلق بكونه ناشئ ولاعب سابق لنادي الزمالك.

وانتقل عمر خضر لنادي زد اف سي بمبلغ لا يتعدي ٤ مليون جنيه بينما انتقل من نادي زد إلى استون فيلا بمبلغ ٧ مليون دولار..

