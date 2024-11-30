الزمالك يتقدم باستئناف رسمي إلى المحكمة الفيدرالية بسبب باتشيكو

أعلن عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي تقدم يوم الجمعة الماضي باستئناف رسمي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية. يأتي هذا الإجراء اعتراضًا على الحكم الصادر لصالح المدير الفني الأسبق للزمالك، البرتغالي جايمي باتشيكو، والذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ويُلزم النادي بدفع مبلغ قدره 819 ألف يورو كتعويض للمدرب بسبب مستحقاته المتأخرة.

تفاصيل الطعن المقدّم من الزمالك

الاستئناف الذي تقدّم به الزمالك يُعتبر الخطوة الأخيرة في درجات التقاضي المتعلقة بهذه القضية. وسينتظر النادي قرار المحكمة الفيدرالية بشأن موعد مناقشة الطعن، وذلك سعيًا لتخفيف أو إلغاء الحكم الصادر ضد النادي.

قضية مستحقات باتشيكو وإيقاف القيد

كانت محكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدرت حكمًا بإيقاف قيد اللاعبين في نادي الزمالك كإجراء عقابي بسبب عدم تسديد مستحقات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، الذي سبق أن قاد الفريق في فترة تدريبية قصيرة. هذا القرار فرض على النادي الإسراع في اتخاذ خطوات قانونية لتجنب المزيد من الأضرار الرياضية والإدارية.

على صعيد آخر، يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل على ملعب غزل المحلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري النيل للمحترفين. وتعد هذه المباراة فرصة للفريق الأبيض لتعويض جماهيره عن الأزمات الإدارية التي يواجهها النادي خارج الملعب.