الكشف موعد عودة وسام أبو علي لقيادة هجوم الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بات النجم الفلسطيني الدولي وسام أبو علي قريبًا من العودة لصفوف النادي الأهلي بعد تعافيه تدريجيًا من الإصابة، ليقود هجوم الفريق في الفترة المقبلة.

موعد عودة وسام أبو علي لقيادة هجوم الأهلي

ووفقًا لمصادر، بدأ أبو علي اليوم في تنفيذ تدريبات الجري بالكرة خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش، مما يشير إلى قرب جاهزيته للمباريات.

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وسام أبو علي يشارك في تدريبات الأهلي صباح اليوم "صور"

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وكان اللاعب قد خضع لتدريبات تأهيلية منفردة في الفترة الأخيرة، ليبدأ اليوم مرحلة الجري بالكرة، ما يعزز فرص عودته قريبًا للمشاركة.

ومن المؤكد غياب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي غدًا في الجولة الرابعة من دوري النايل، لكن من المنتظر أن يكون جاهزًا للعودة إلى التشكيلة الأساسية في مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

 

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