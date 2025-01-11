تشكيل الاتحاد أمام الفيحاء في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي

اختار الفرنس لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الفيحاء، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

ينزل العميد متصدر الدوري ضيفًا ثقيلًا على الفيحاء، مساء الويم السبت الموافق 11 يناير 2025 على ملعب "مدينة المجمعة الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الفيحاء

حراسة المرمي: رايكوفيتش

خط الدفاع: سعد ال موسى - دانيلو بيريرا - حسن كادش

خط الوسط: مهند الشنقيطي - فابينيو - نجولو كانتي

خط الهجوم: حاسم عوار - كريم بنزيما - ستيفن بيرجوين

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء المركز الـ17 برصيد 8 نقطة.



وتنقل مباراة الاتحاد والفيحاء عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.