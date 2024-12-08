المصري البورسعيدي يتعادل مع بلاك بولز في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أمام  نظيره فريق بلاك بولز بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهم  بالجولة الثانية من دور المجموعات  ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

وبهذه النتيجة يحصل  المصري علي 4 نقاط بينما يحصل بلاك بولز على نقطة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.  

سجل هدف النادي المصري ميدو جابر مهاجم الفريق البورسعيدي في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وخاض المصري البورسعيدي مباراته بتشكيل مكون من  محمود جاد لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، باهر المحمدي  ، عمرو سعداوي  لخط الظهر، محمود حمادة،  محمد مخلوف  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  محمد الشامي  ،  عبد الرحيم دغموم، ميدو جابر  كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

txt

المصري البورسعيدي يكشف حقيقة نقل مباراته مع الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

txt

عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بنتايج والزناري

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي  ، أتدجيكو سامادو،  يوسف الجوهري، خالد الغندور، أحمد القرموطي،  فخر الدين بن يوسف،  بابا بادجي.

الزمالك الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية المصري البورسعيدي المصري

مواد متعلقة

الأهلي يعلن تكليف شركة الكرة بالنادي بإدارة وتسويق الحقوق التجارية لقطاع الكرة

أول تعليق من جوميز بعد تعادل الزمالك أمام إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

عاجل.. حقيقة بكاء نجم الأهلي في جنوب إفريقيا بسبب قرار كولر

يلا شوت الزمالك LIVE.. مشاهدة مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الكونفدرالية

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

عاجل- روسيا.. منح الأسد وعائلته اللجوء السياسي لدواع إنسانية

خالد الغندور: شرط يعرقل تجديد عقد وليد الكرتي مع بيراميدز

عاجل.. الأهلي يكلف خالد مرتجي بمهام نائب رئيس النادي الأهلي