تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اختار كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أتالانتا ضد ريال مدريد


يلتقي الفريق الملكي مع مضيفه الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتالانتا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

يحتل ترتيب ريال مدريد المركز الرابع والعشرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي أتالانتا في المرتبة الخامسة برصيد 11 نقطة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وأتالانتا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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