مازيمبي يفقد موهبته بسبب "السحر الأسود"

أعلن نادي مازيمبي الكونغولي غياب لاعبه الشاب باتينت موامبا عن الفريق بسبب معاناته من مرض عقلي.

وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى أن اللاعب الشاب البالغ من العمر "22 عاما" قام بزيارة أحد السحرة الأفارقة في بلاده، وذلك من أجل مساعدته على التألق بشكل أكبر.

بينما كشف لامين ندياي، مدرب الفريق الأول لنادي مازيمبي، أن اللاعب يعاني من مشكلة عقلية، وقال في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة، قبل ملاقاة يانغ أفريكانز التنزاني بدوري أبطال إفريقيا: نطمئن الجميع بأن الأولوية هي صحة موامبا، ونركز حاليا على الصحة العقلية للاعب، وليس حقيقة أنه لا يلعب، فهو بحاجة إلى الدعم من قبل النادي وزملائه.

وكانت التقارير الصحافية الكونغولية قد كشفت في الساعات الماضية أن لاعب خط الوسط يعاني من مشاكل صحية، مما يعيق عودته إلى ممارسة كرة القدم.

ويعد موامبا من أحد أبرز مواهب الفريق، وشارك في العديد من المباريات كلاعب أساسي، من ضمنها 15 مواجهة بالمنافسات القارية.