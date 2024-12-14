عاد تولوز لسكة الانتصارات في الدوري الفرنسي، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه سانت إيتيان بهدف إلى فوز (2-1)، اليوم الجمعة، في أولى مواجهات الجولة الـ15 بدوري الدرجة الأولى.

تولوز يضرب سانت إيتيان بهدف مغربي.. ويقترب من المقاعد الأوروبية

وجاءت جميع أهداف المباراة التي شهدها ملعب (تولوز البلدي) في شوطها الثاني، حيث بادر الضيوف بافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 53 بتوقيع المهاجم البلجيكي لوكاس ستاسين.

ولكن جاء الرد السريع من تولوز بعد دقيقتين بهدف التعادل برأسية الجابوني الدولي شافي بابيكا.

وبينما دخلت المباراة الأمتار الأخيرة، منح الجناح المغربي الشاب زكريا أبو خلال فريقه تولوز النقاط الثلاث بالهدف الثاني في الدقيقة 85.

ويعد هذا هو ثالث انتصارات تولوز في آخر 5 جولات، مقابل خسارتين، منها في الجولة الماضية بثنائية نظيفة على يد موناكو، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة يقفز بها مؤقتا للمركز الثامن، ويقترب من منطقة المقاعد الأوروبية، التي لا يفصله عنها سوى نقطتين مؤقتا.

بينما سقط سانت إيتيان في فخ الخسارة الثالثة تواليا، العاشرة هذا الموسم، ويتوقف رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ16 مؤقتا.

