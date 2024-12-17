اختتم فريق أتلتيكو توكومان مسيرته في بطولة الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بالفوز 2 / صفر على ضيفه سينترال كوردوبا سانتياجو، مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في المرحلة الـ27 (الأخيرة) للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادلا سلبيا بين انديبندينتي ريفاديفا وضيفه ديبرتيفو ريسترا.

أتلتيكو توكومان يعبر سينترال كوردوبا سانتياجو بثنائية بالدوري الأرجنتيني



وافتتح ماتيو كورنونيل التسجيل مبكرا لأتلتيكو توكومان في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله نيستور برايتينبروش الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وارتفع رصيد أتلتيكو توكومان، الذي حقق فوزه الـ11 مقابل 7 تعادلات و9 هزائم، إلى 40 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد سينترال كوردوبا، الذي تكبد خسارته الـ12 مقابل 8 انتصارات و7 تعادلات، عند 31 نقطة في المركز الـ22.

وفي اللقاء الآخر، عجز لاعبو انديبندينتي ريفاديفا وديبرتيفو ريسترا عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة وحيدة.

ورفع انديبندينتي ريفاديفا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد ديبرتيفو ريسترا إلى 35 نقطة في المركز السابع عشر.