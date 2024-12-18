رئيس بايرن: نبذل جهدًا كبيرًا لتجديد عقد موسيالا

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

تحدث يان كريستيان دريسين، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، عن مفاوضات تجديد عقد نجم الفريق جمال موسيالا، ومدى إمكانية التعاقد مع أحد نجوم باير ليفركوزن.

رئيس بايرن: نبذل جهدًا كبيرًا لتجديد عقد موسيالا

وقال دريسين في حوار مع صحيفة "TZ" الألمانية: "سبق أن صرحت بأن النجاح الرياضي هو فوق كل شيء بالنسبة لنا، لكن يجب أن يرتبط بأسباب اقتصادية، علينا الحفاظ على التوازن هنا فهذا واحد من أبرز تقاليد بايرن ميونخ".

وأضاف: "هذا لا يغير حقيقة رغبتنا في محاولة الإبقاء على جمال معنا، آمل أن يجدد عقده، نحن نبذل الكثير من الجهد".

وتابع: "هو لاعب رائع للغاية ولا يزال شابًا فقط يبلغ من العمر 21 عامًا، وغالبًا ما يتم نسيان ذلك، فهو لم يبلغ بعد كامل تطوره".

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وزاد: "أعرف من ماكس إيبرل (المدير الرياضي) بأن المحادثات معه جيدة وآمل أن تصل إلى نتيجة".

وبحسب "سكاي ألمانيا"، من المنتظر أن يحصل موسيالا على 25 مليون يورو سنويًا في حال جدد تعاقده.

كما علق دريسين على إمكانية ضم نجم الوسط الألماني فلوريان فيرتز، وقال: "لا أعتقد بأن ليفركوزن يرغب في السماح له بالرحيل، بعيدًا عن ذلك، نحاول دائمًا تشكيل أفضل فريق قادر على المنافسة دوليًا".

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