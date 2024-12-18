خاص.. حقيقة عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نفى مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي"، كل ما تردد مؤخرًا عن وجود مفاوضات لاستعارة مدافع الفريق السابق، محمد عبد المنعم، من ناديه الحالي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.  

وأكد المصدر أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، حيث لا توجد أي اتصالات رسمية أو غير رسمية مع اللاعب أو ناديه بهذا الشأن.

كما أوضح المصدر أن اللاعب وفريقه الفرنسي يرفضان فكرة الإعارة حاليًا، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه عبد المنعم مع نيس منذ انضمامه للنادي.  

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وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أشارت إلى رغبة الأهلي في استعادة خدمات اللاعب لتدعيم خط الدفاع، إلا أن المصادر أكدت أن النادي يركز حاليًا على خيارات أخرى تتناسب مع احتياجات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.  

يُذكر أن محمد عبد المنعم انتقل إلى نيس الفرنسي في صفقة أثارت اهتمامًا واسعًا، حيث يقدم أداءً مميزًا مع الفريق الفرنسي في الدوري المحلي والمشاركات الأوروبية.

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