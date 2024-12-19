أصبح هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، جاهزا للمشاركة مع الفريق، ولكن فينسنت كومباني، مدرب الفريق، ترك الباب مفتوحا بشأن إمكانية مشاركته من عدمها في المباراة الأخيرة للفريق هذا العام، أمام لايبزج غدًا الجمعة.

هاري كين جاهز للمشاركة مع بايرن ميونخ أمام لايبزج

ويغيب كين عن الفريق منذ نهاية شهر نوفمبر بسبب شد في عضلة الفخذ. ويمكن أن تساعد عودته الفريق في إنهاء النصف الأول من الموسم بشكل رائع، بعد أن تلقى الفريق خسارته الأولى في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم في الجولة الماضية أمام ماينز.

وقال كومباني للصحفيين اليوم الخميس:" لن اقول هل سيبدأ اللقاء أم لا. مازال المران النهائي الذي يقام اليوم مهما. إذا سار كل شيء بشكل جيد، بالتأكيد سيلعب دورا في مباراة الغد".

وأضاف:"هاري لديه هذا الإحساس المذهل عن المكان الذي يجب أن يتواجد فيها داخل منطقة الجزاء. كما أنه يساعدنا كثيرا في الدفاع. إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم داخل منطقة الجزء- حيث يصنع الفارق. لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم القيام فعل هذا الأمر."

ومن المنتظر أن يعود ألفونسو ديفيز لبايرن، الذي يدخل فترة الراحة وهو على قمة جدول الترتيب، بغض النظر عن نتيجة المباراة، نظرا لأنه يتصدر جدول الترتيب بفارق أربع نقاط، أمام باير ليفركوزن، حامل اللقب، ولكنه يريد تعويض الهزيمة التي تلقاها في ماينز.

وقال كومباني:" أريد الفوز دائما. هذا ما نسعى إليه في كل مباراة، سواء كانت الأولى أو الأخيرة. بالطبع، يكون لديك حافز أكبر عندما تخسر. أمنيتي في هذه المباراة هي أن ننهي النصف الأول بشكل جيد".

وأضاف أن لايبزج، الذي يحتل المركز الرابع، والذي استعاد توازنه مرة أخرى بفوزين متتاليين في الدوري بعد فترة سيئة في نوفمبر، يمتلك "جودة فردية وجماعية تعد من الأفضل في الدوري الألماني."

وأضاف:"لديهم لاعبون قادرون على صنع الفارق، ونحن نمتلك ذلك أيضا. الأمر واضح لي تماما فيما نريد القيام به. نحن نلعب على أرضنا ونريد الفوز."