إنزاجي: هدفنا التتويج بالسوبر في السعودية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وقال إنزاغي: "في نهاية الشوط الأول أثنيت أنا والجهاز الفني على اللاعبين لأنه ليس من السهل اللعب أمام فريق كالياري المنظم، لقد قدمنا عرضًا جماعيًا رائعًا، بدأنا الشوط الأول بشكل جيد لكننا لم نتمكن من التسجيل".

إنزاجي: هدفنا التتويج بالسوبر في السعودية

ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن إنزاغي قوله: في الشوط الثاني أردنا حقا الفوز وحققناه بالكثير من التضحيات، كان عام 2024 مثيرًا بالنسبة لنا، لكن علينا الآن التطلع إلى الأمام والذهاب إلى السعودية من أجل الفوز بلقب كأس السوبر.

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وختم بالقول: "ندرك أن لدينا بعض الأهداف الهامة لتحقيقها في 2025، لكننا ندرك أيضًا أن المهمة ستكون صعبة لأننا سنلعب باستمرار، لكني محظوظ بوجود لاعبين رائعين في صفوف فريقي".
 

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