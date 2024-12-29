كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اختار البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام روما، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد روما

يستضيف الروسونيري نظيره الجيلاروسي، مساء اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2024 على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام روما

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – ثياو – إيمرسون

خط الوسط: فونانا – رايندرز – تيراتشيانو

خط الهجوم: خيمينيز – موراتا – تشوكويزي

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام بولونيا، بينما يتواجد فريق العاصمة في المرتبة العاشرة برصيد 19 نقطة.

وتنقل مباراة ميلان ضد روما عبر شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مواد متعلقة

تطورات جديدة بشأن تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. ومفاجأة بشأن انتقاله للأهلي

خالد الغندور: رغم إنذار الزمالك جروس يضم سيف الجزيري لقائمة الفريق أمام الاتحاد السكندري

Elfagr.org

الأكثر قراءة

كورة لايف مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر دون توقف

شاهد مباراة ليفربول ضد وست هام بث مباشر عبر يوتيوب بجودة HD

رابط حصري الآن بدون تقطيع مباشر عبر توتير لمتابعة مباراة ليفربول ضد وست هام دون تقطيع

يلا شوت الآن.. ⛹️بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام الآن بجودة عالية

تويتر Liverpool اليوم.. مشاهدة بث مباشر ليفربول ووست هام Youtube في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يواصل إرهاق كاتب التاريخ وحقق إنجازا تاريخي غير مسبوق

لأول مرة.. "الحريفة 2" يتنازل عن المركز الأول

"جريمة بشعة واعتراف وقح".. وسادة إسماعيل هنية تتحول إلى سلاح صامت وتكشف عن مؤامرة معقدة