كل ما تريد معرفته عن مباراة ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

اختار البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام روما، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد روما

يستضيف الروسونيري نظيره الجيلاروسي، مساء اليوم الأحد الموافق 29 يناير 2024 على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام روما

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – ثياو – إيمرسون

خط الوسط: فونانا – رايندرز – تيراتشيانو

خط الهجوم: خيمينيز – موراتا – تشوكويزي

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة ولديه مباراة مؤجلة أمام بولونيا، بينما يتواجد فريق العاصمة في المرتبة العاشرة برصيد 19 نقطة.

وتنقل مباراة ميلان ضد روما عبر شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.