عاجل.. استبعاد الشناوي وكهربا من قائمة الأهلي لمباراة إنبي
أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام إنبي في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-
حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف
الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس
الوسط: مروان عطية - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة
الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.