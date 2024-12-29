عاجل.. استبعاد الشناوي وكهربا من قائمة الأهلي لمباراة إنبي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام إنبي في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف

الدفاع: أشرف داري - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله - كريم الدبيس

txt

الأهلي يختتم تدريباته قبل مباراة إنبي

txt

الأهلي يحدد رئيس بعثة الفريق في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

الوسط: مروان عطية - مصطفى أبو الخير - إمام عاشور - أكرم توفيق - عمرو السولية - كريم نيدفيد - عمر الساعي - محمد مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - سمير محمد.
 

استبعاد الشناوي الأهلي أشرف داري الدوري الممتاز الجولة السابعة

مواد متعلقة

عاجل.. الأهلي يعترض على عقوبات لجنة الانضباط ويطلب حيثيات الحكم

جروس يطلب رحيل لاعب الزمالك في الميركاتو الشتوي

الأكثر قراءة

عاجل - وفاة الفنان أحمد عدوية: الأسباب ومسيرته الفنية

شاهد ليفربول يدمر وست هام في عقر داره.. أهداف جنونية وعالمية فيديو | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد ملخص مباراة وست هام × ليفربول (0-5) | الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

عاجل - 27 شهيدا و149 مصابا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

المنتخب الكويتي يتسلح بجماهيره وتاريخه أمام طموح البحرين في قبل نهائي "خليجي 26"

المِهْرجانات الشّعرية.. مساحات إبداعيّة خالدة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

انهيار عبدالباسط حمودة من البكاء في جنازة الراحل أحمد عدوية