عاجل.. الزمالك يحافظ على صدارة الدوري بثنائية أمام الاتحاد السكندري

الفجر الرياضي
الزمالك والاتحاد
الزمالك والاتحاد السكندري

نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره فريق الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد

جاء الهدف الأول في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق ناصر منسي.

فيما جاء الهدف الثاني للزمالك عن طريق نبيل عماد دونجا، في الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

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وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 14 محتلا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 9 محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.

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