عاجل.. تصريح مقلق من صلاح حول مصيره مع ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن آخر مستجدات مفاوضات تجديد تعاقده مع الريدز.

"نحن بعيدون عن ذلك" صلاح يعلق على مفاوضاته مع ليفربول

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي، وتحديدا في 30 يونيو 2025.

وتحدث صلاح عقب نهاية مباراة فريقه أمام وست هام يونايتد في تصريحات صحفية لصحيفة سكاي نيوز،، عن آخر تطورات تجديد التعاقد، قائلًا "نحن بعيدون عن ذلك، لا أريد أن أقول أشياء في وسائل الإعلام ويتحدث الناس عنها".

وعن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور" 2025، قائلًا نجم الريدز، "الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني في الوقت الحالي، هو أنني أريد أن يفوز ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأريد أن أكون جزءًا من ذلك".

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وقال صلاح عن مواجهة اليوم أمام وست هام، قال الأسطورة المصرية "أنا فقط أحاول الاستمتاع بالمباراة، أشعر بخيبة أمل قليلًا بسبب الفرص التي أهدرتها اليوم، الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق اليوم".

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، برصيد 17 هدفا، بفارق 3 أهداف عن صاحب مركز الوصافة إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

ويتصدر الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، من 18 مباراة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق نوتنجهام فورست والذي يمتلك في رصيد 37 نقطة، من 19 مباراة.

مواجهة ليفربول القادمة

ويستعد ليفربول لخوض مواجهة نارية أمام مانشستر يونايتد على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز، يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025، في إطار منافسات البريميرليج.

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