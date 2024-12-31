جماهير نيوكاسل تسخر من مانشستر يونايتد.. سيهبطون

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سخرت جماهير نيوكاسل من مانشستر يونايتد اثناء مباراة الفريقين في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت يوم الإثنين الماضي الموافق 30 ديسمبر.

انتهت مباراة مانشستر يونايتد ضد فريق نيوكاسل على ملعب الاولد ترافورد بفوز الضيوف بنتيجة هدفين دون رد، سجل الاهداف كل من جولتيون وبرونو جيماريس.

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تراجع ترتيب مانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز إلى المركز الرابع عشر بعد سلسلة من التعثرات تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن اموريم.

سخرية وشماتة

جماهير نيوكاسل تغني ضد مان يونايتد:

"قولوا مرحبا لسندرلاند.”

‏طبعًا المقصود هو اقتراب مانشستر من مناطق الهبوط لـ التشامبيونشيب

وفي نفس الوقت سندرلاند يعتبر خصمهم التاريخيّ في الديربي موجود في التشامبيونشيب
 

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