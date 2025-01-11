مشاهدة بث مباشر: موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، يلتقي النادي الأهلي مع استاد أبيدجان الإيفواري في مباراة حاسمة يوم السبت 11 يناير 2025، على ملعب استاد أبيدجان. هذه المباراة تأتي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات، وتعد نقطة فارقة في مشوار الفريق الأحمر نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

موعد المباراة

ستقام المباراة بين الأهلي واستاد أبيدجان في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت السعودية. حيث يسعى الأهلي لتحقيق فوز هام خارج ملعبه في كوت ديفوار من أجل تعزيز فرصه في التأهل، خاصة بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط.

القنوات الناقلة

سيتم بث المباراة عبر قناة "bein sport 6 hd" التي تواصل تغطية مباريات دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط. يمكن لمتابعي الأهلي في الوطن العربي مشاهدة المباراة مباشرة على هذه القناة المتميزة، التي تقدم تحليلات مميزة وتغطية شاملة للمباريات الكبرى.

موقف الأهلي في المجموعة

تعتبر المباراة القادمة بين الأهلي واستاد أبيدجان حاسمة في إطار سعي الأهلي للتأهل إلى الأدوار المقبلة. الأهلي يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين، وتعادل، وهزيمة. على الجانب الآخر، يحتل فريق استاد أبيدجان المركز الأخير في المجموعة بنقطة واحدة، مما يزيد من أهمية المباراة بالنسبة له. في المقابل، يتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي المجموعة برصيد 8 نقاط، ويليه شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث بـ6 نقاط.

التحديات أمام الأهلي

الأهلي سيواجه تحديًا صعبًا في هذه المباراة، حيث يسعى للفوز من أجل الحفاظ على آماله في التنافس على صدارة المجموعة. الفريق الإيفواري سيبحث عن الفوز لتعزيز فرصه في التأهل، وهو ما يضع المباراة في قمة الإثارة والتشويق. الأهلي بحاجة إلى استغلال قوته الهجومية والدفاعية لتحقيق نتيجة إيجابية على الأراضي الإيفوارية.

بعثة الأهلي في كوت ديفوار

تتجه بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار يوم الخميس 9 يناير 2025 على متن طائرة خاصة، استعدادًا لخوض المباراة. وقد كلف مجلس إدارة النادي محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة البعثة. الأهلي يسعى للوصول إلى أفضل حالة بدنية وفنية قبل المباراة المصيرية في دوري أبطال إفريقيا.

أهمية المباراة للأهلي

فوز الأهلي في هذه المباراة سيعزز من حظوظه في التأهل للدور التالي، حيث يضمن الفريق الأحمر الحفاظ على مركزه في المربع الذهبي، وهو ما يتيح له المضي قدمًا في البطولة القارية. بالمقابل، أي نتيجة أخرى قد تعقد موقف الفريق في المجموعة وتجعل حسابات التأهل أكثر تعقيدًا. لذلك، يتعين على الأهلي أن يكون في أفضل حالاته الفنية والبدنية لتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث.

تترقب جماهير الأهلي المباراة المهمة ضد استاد أبيدجان، التي ستكون حاسمة لمستقبل الفريق في دوري أبطال إفريقيا. سيتمكن المتابعون من متابعة المباراة عبر القنوات الناقلة التي تقدم تغطية مباشرة للمباريات الكبرى. ستظل الأنظار معلقة على الأهلي في هذه المواجهة القوية التي ستحدد مصيره في البطولة الأفريقية.